Юрий Белоус: "Зимой "Ростову" нужно усилить состав"

Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус считает, что Леонид Кучук справляется с работой в донской командой. Экс-функционер рассчитывает на то, что дончанам не придется играть в "стыках".

- Я внимательно слежу за "Ростовом", – сказал Белоус. – Не считаю работу Кучука в донской команде неудачной. Это достаточно крепкий тренер. Просто поменялся менеджмент, ушло большое количество ведущих игроков. Остались, по сути, только Калачев, который сейчас получил травму, возрастной Гацкан... То есть, речь идет даже не о смене поколений, а о банальной смене игроков. Ведущие исполнители "Ростов" покинули. Новой команде предстоит пройти трудный путь.

– Какие перспективы у этого "Ростова"?

– Считаю, зимой Кучуку нужно усилить состав. Последние игры показывают, что ребята не справляются с поставленными задачами. Если в клуб не будут и дальше вливаться деньги на трансферы, "Ростов" превратится в середняка.

– В середняка, а не в аутсайдера?

– Там и без "Ростова" есть кому быть аутсайдером. Думаю, команда по итогам сезона будет где-то на 10-м -11-м месте. Надеюсь, дончане не свалятся в зону "стыков". Просто зимой надо взять качественных игроков, в том числе и молодых, которые будут прогрессировать в этом футбольном городе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Юрия Белоуса