Юрий Батуренко: "У "Локомотива" нет ярко выраженного форварда. Миранчуки – не нападающие"

Тренер "Локомотива" Юрий Батуренко после матча 6-го тура чемпионата России против "Тосно" (0:2) отметил, что качество игры железнодорожников оставляет желать лучшего. По его словам, перед игрой особое внимание было уделено тактическим моментам.

- Содержание игры оставляет желать лучшего, - цитирует пресс-служба клуба Батуренко. - Не получилось ничего, хотя перед матчем уделили много внимания тактической стороне вопроса. Знали, что "Тосно" - неуступчивый соперник, который будет навязывать борьбу.

- Этот матч начали в четыре защитника, но во втором тайме перешли на игру в три. Почему?

- Решили оставить Баринова в запасе и сделали ставку на более атакующую игру, но не получилось. В первом тайме преимущества у нас не было. Во второй половине вернулись к схеме с тремя центральными защитниками. На место Баринова вышел Михалик, который хорошо играет головой.

Нет ярко выраженного форварда. Миранчуки хороши, но это номинальные полузащитники. Они привыкли получать мяч и развивать атаку, искать кого-то впереди.

- Почему в такой ситуации с первых минут не выходит Галаджан?

- Он хороший футболист. Артем старается на тренировках, но на данный момент не тянет, чтобы играть в основе с первых минут. В матче с "Тосно" он всего несколько раз получил мяч, был неактивен.

- Когда ждать в составе Фарфана?

- Пока он лечится.

- После матча был какой-то разговор с командой?

- Ничего особенного. Такие матчи нужно разбирать с холодной головой, а сейчас слишком много эмоций.