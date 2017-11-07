Юрий Баскаков: "Удаление Хосонова стало для ЦСКА и "Локо" сигналом: "Вот, началось"

Известный в прошлом судья, инспектор РФС Юрий Баскаков выразил мнение, что арбитр Сергей Карасев неправильно повел себя в эпизоде с фолом игрока ЦСКА Хетага Хосонова в начале второго тайма матча чемпионата России против "Локомотива" (2:2). По словам Баскакова, этот эпизод стал сигналом для игроков команд, что на арбитра можно оказывать давление.

- Хорошо смотрел матч и анализировал, где та "точка невозврата". Думаю, после второй желтой карточки Хосонову, - сказал Баскаков в эфире программы "Свисток". - Что касается приема - это желтая карточка. Проблема футболиста, что она стала второй. Судья сперва продолжает игру, а потом останавливает и показывает вторую желтую - для футболистов это сигнал: "Вот, началось". Тут Карасев недоработал. Но вообще фол Хосонова тянул на карточку - он не успевает, идет ногой в голень.

- А если бы Вернблум так сыграл, Карасев бы показал вторую желтую?

- Не сомневаюсь. Но история не терпит сослагательного наклонения.