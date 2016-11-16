Юрист Азмуна: "Обращение "Рубина" в СК РФ - способ давления на моего клиента в преддверии матча с "Ростовом"

Спортивный юрист Юрий Зайцев, чьим клиентом является нападающий "Ростова" Сердар Азмун, объяснил "СЭ" ситуацию между "Рубином" и донским клубом. Напомним, что сегодня "Рубин" подал заявление в СК РФ по Республике Татарстан на предмет проверки факта использования поддельного документа – якобы "нового трудового договора" иранца.

– Знаете, рано или поздно аргументы в правовом споре заканчиваются, и следуют подобные обращения, – сказал Зайцев. – Для нас с клиентом все очевидно: есть контракт, его достоверность подтверждена результатами экспертизы. Подпись представителя клуба на контракте Азмуна совпадает с подписью на контрактах других футболистов. Более того, сам клуб в рамках разбирательства ФИФА подтвердил факт, что этот контракт подписан.

У "Рубина" странная логика: они говорят, что все подписали, но потом утверждают, что все это подделка. В материалах дела ФИФА даже есть электронное письмо от сотрудника "Рубина", в котором копию только что подписанного контракта направляют агенту Азмуна. Поэтому все эти заявления наш клиент рассматривает исключительно как способ давления на него в преддверии матча между "Рубином" и "Ростовом".

– Резонны ли подобные действия со стороны "Рубина"?

– Споры в футболе рассматриваются в специальных инстанциях. Подобное обращение в следственный комитет никак не повлияет на рассмотрение спора в ФИФА. (Ярослав СУСОВ)

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