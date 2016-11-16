12:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Генеральный директор "Ростова": "УЕФА вынес свой вердикт по Азмуну. Мне больше нечего сказать"

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Генеральный директор "Ростова" Владимир Крупин уверяет, что не знает ни о каких нарушениях в контракте нападающего Сердара Азмуна. Напомним, что сегодня "Рубин" подал заявление в СК РФ по Республике Татарстан на предмет проверки факта использования поддельного документа – якобы "нового трудового договора" иранца.

– Мне ничего об этом не известно, – сказал Крупин. – От нашего клуба такой информации не было и не может быть. По достоверности контракта иранца мне ничего не известно. В УЕФА вынесли свой вердикт. Что можно еще дополнить? Больше ничего сказать не могу. Ни о каких нарушениях не знаю. (Ярослав СУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Levbereg

echo2011 Ничего не вижу,ничего не слышу,ничего не знаю,ничего никому не скажу,ча-ча-ча! 12:35 _____________________________________ Это великая Эдита исполнила первая? Лучше Рубину петь песню Егора Летова " Отряд не заметил потерю бойца"

12:51

echo2011

Ничего не вижу,ничего не слышу,ничего не знаю,ничего никому не скажу,ча-ча-ча!

12:35

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Материалы других СМИ