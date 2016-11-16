"Рубин" просит проверить факт использования поддельного трудового договора Азмуна

"Рубин" подал заявление в СК РФ по РТ на предмет проверки факта использования поддельного документа – якобы "нового трудового договора" Сердара Азмуна, который сторона футболиста использует в процессе об определении суммы компенсации за фактически состоявшийся переход игрока в другой клуб, сообщает пресс-служба казанской команды.

Напомним, что летом этого года игрок самовольно покинул "Рубин" и перешел в "Ростов", который изначально брал футболиста в аренду. Данный договор, подписанный в 2015 году, был рассчитан до 10 июня 2016 года и содержал опцию выкупа, против которой в течение действия соглашения не могло возражать руководство казанского клуба. Как утверждал Азмун, "Рубин" грубо нарушил условия договора, отказавшись отпускать его в Ростов-на-Дону за прописанные в контракте деньги. Казанская сторона до сих пор не признает юридической силы трансфера.