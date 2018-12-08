15:17 | Футбол — РПЛ

Юлия Перхун вручила Акинфееву приз за 300 "сухих" матчей

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Перед матчем 17-го тура чемпионата России ЦСКА"Енисей" вратарю и капитану хозяев Игорю Акинфееву был вручен приз за 300 игр "на ноль" в карьере.

Юбилейной для него стала игра 16-го тура против "Ростова" (0:0). Мемориальную доску голкипер получил из рук вдовы экс-вратаря армейцев Сергея Перхуна Юлии. (Андрей Михайлов)

 

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ЦСКА - Енисей

 

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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