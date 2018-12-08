Юлия Перхун вручила Акинфееву приз за 300 "сухих" матчей

Перед матчем 17-го тура чемпионата России ЦСКА – "Енисей" вратарю и капитану хозяев Игорю Акинфееву был вручен приз за 300 игр "на ноль" в карьере.

Юбилейной для него стала игра 16-го тура против "Ростова" (0:0). Мемориальную доску голкипер получил из рук вдовы экс-вратаря армейцев Сергея Перхуна Юлии. (Андрей Михайлов)

Перед матчем с Енисеем Юлия Перхун наградила Акинфеева, который провел 300-й матч в карьере на ноль #ЦСКА #ЦСКАЕнисей pic.twitter.com/1DBfpcwsi5 – Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 8 декабря 2018 г.

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