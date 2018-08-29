Йокич дисквалифицирован на два матча чемпионата России

Защитник "Уфы" Боян Йокич получил дисквалификацию на два матча чемпионата России за удар соперника головой. Футболист получил прямую красную карточку на 68-й минуте матча пятого тура РПЛ против "Зенита" (0:2).

- Удар соперника головой без мяча в момент остановки игры, была запись в протоколе, - цитирует "РИА Новости" председателя контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артура Григорьянца. – Йокич выступал по скайпу в заседании, он принес извинения (футболисту "Урала" Александру) Ерохину и впредь сказал, что не допустит таких эпизодов. От Ерохина получили письмо, что в данном эпизоде он не получил серьезных повреждений, футбольный клуб "Зенит" поддержал Ерохина. Учитывая смягчающие обстоятельства, Йокич дисквалифицирован на два матча.