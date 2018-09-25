Йоан Молло: "Я люблю Россию, поэтому и вернулся в "Крылья"

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло прокомментировал поражение от "Краснодара" в матче 8-го тура чемпионата России (0:3).

– Я несчастлив, потому что мы проиграли, – цитирует официальный сайт "Крыльев" Молло. – После поражения никогда не радуешься. В следующем матче нам обязательно нужно побеждать. Если говорить о моем возвращении в Самару – рад, что болельщики меня не забыли.

Играя за "Крылья" ранее, я забивал и приносил победы команде. Но теперь нужно это продолжать, особенно – на таком стадионе. Здесь еще больше болельщиков, а для меня это значит – больше удовольствия от футбола. Надеюсь, что тут в следующем матче я обязательно забью или отдам голевую передачу!

Планирую два-три раза в неделю заниматься русским языком – сейчас я могу говорить, но пока далеко не отлично. Вообще, я люблю Россию, поэтому и решил вернуться в "Крылья" несмотря на предложения из других стран. Мне здесь нравится. Но сегодня я ухожу со стадиона домой грустный. А как иначе после поражения? Два-три дня мне нужно, чтобы восстановиться от травмы, которую получил в конце матча. Но вы знаете меня – каждый день я хочу выкладываться на 100 процентов, я не такой, чтобы долго думать о повреждении. Нужно работать дальше.