Яка Бийол: "Рад, что стереотипы о России оказались ложными"

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол доволен тем, как прошла его адаптация в России. Словенец считает, что многие стереотипы о России являются ложными.

– Мне очень приятно, что стереотипы о России, которые некоторые люди любят выражать, на самом деле не работают. Это очень европейская страна, – цитирует Vecer Бийола. – Я быстро тут адаптировался. Хотя поначалу нервничал.

Клуб мне во всем помогает. Все вопросы, касающиеся быта, быстро решаются. Это работа клуба. Там делают все, чтобы вы чувствовали себя комфортно и только работали над результатом. Не болит голова о других вопросах. Есть только футбол.

Хорошо общаюсь с хорватами. С Бистровичем плотнее, чем с Влашичем, потому что мы живем рядом и вместе добираемся на тренировки. Мы с ними часто общаемся по разным вопросам. Хорошо, что наши языки очень похожи. По другим вопросам есть переводчик, который всегда поможет. Но в быту сложно – приходится что-то учить по-русски.