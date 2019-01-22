"Я плохо видел, еще когда играл". Радимов раскрыл тайну Аршавина

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов заявил, что экс-нападающий "Зенита" Андрей Аршавин рассказал ему, что ранее испытывал проблемы со зрением. В последнее время 37-летний спортсмен появляется на телевидении в очках.

- Когда мы ехали в поезде, он достал очки из футляра и надел, - приводит слова Радимова "Спорт день за днем". - Я спросил: "Ты что, плохо видишь?" Аршава ответил: "Я всегда плохо видел, еще когда играл". Видел-то он, когда играл, прекрасно, но очки, скажу честно, ему идут.

Напомним, Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008, а также с 2012 по 2015 годы. В составе петербургского клуба он трижды становился чемпионом России, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

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