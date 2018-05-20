Выбор Смолова: Акинфеев, Алексей Миранчук и Кокорин - игроки года

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18. Второй бомбардир чемпионата России форвард "Краснодара" Федор Смолов в тройке лучших назвал Игоря Акинфеева (ЦСКА), Алексея Миранчука ("Локомотив") и Александра Кокорина ("Зенит").

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Как голосовали игроки "Краснодара"