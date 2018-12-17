Вячеслав Кротов - Кокорину и Мамаеву: "Любим вас и ждем на футбольных полях"

Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов записал видеообращение в поддержку форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Они, а также брат Кокорина Кирилл находятся в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

"Саша, Кирилл, Паша, хотел бы выразить поддержку лично от себя. Знаю, как вам непросто. Знаю, какие вы сильные люди. Хочу пожелать, чтобы вы держались, не падали духом. Мы всегда с вами, любим вас, ждем на футбольных полях, обнимаем", - сказал Кротов в ролике, опубликованном в Инстаграме Кокорина.