Вячеслав Караваев: "Какой бы ни был состав, это все равно сборная России"

Защитник "Спарты" и сборной России Вячеслав Караваев в преддверии контрольного матча с московским "Динамо" в интервью официальному сайту РФС выразил уверенность в том, что встреча будет интересной. По его словам, национальная команда ждет болельщиков на стадионе.

– Черчесов говорил, что на этот сбор будут в основном вызваны новички, – вопрос Караваеву.

– Да, я знал об этом, но все равно был очень рад вызову. Во-первых, хотелось познакомиться лично со Станиславом Саламовичем, узнать его требования, поучаствовать в тренировочном процессе. Во-вторых, какой бы ни был состав, это все равно сборная России, и выступать за нее большая честь.

– Как атмосфера?

– Все отлично! Конечно, на первых тренировках немного волновался, все-таки новый коллектив, но быстро освоился.

– Назовите причину, по которой болельщику нужно прийти на матч с "Динамо".

– Причина одна: играет национальная сборная России. Мне кажется, болельщик должен поддерживать команду своей страны, против кого бы она ни играла. Лично я пригласил на стадион моих родственников и друзей, уверен, что все придут. Ждем болельщиков на стадионе! Не сомневаюсь, что матч будет зрелищным и интересным!

Сегодня сборная сыграет контрольный матч с московским "Динамо", начало игры – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.