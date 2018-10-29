15:55 | Футбол — РПЛ

Врачи "Динамо" спасли жизнь пассажирке рейса Грозный - Москва

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Врачи "Динамо" спасли жизнь пассажирке рейса Грозный - Москва. Как информирует официальный Твиттер бело-голубых, женщина потеряла сознание, а затем у нее случился судорожный приступ.

Благодаря своевременным и четким действиям медицинской бригады в лице Ярдошвили, Родионова и Малышева жизни пассажирки ничего не угрожает, - сообщает пресс-служба "Динамо".

В Грозном "Динамо" сыграло вничью с "Ахматом" (0:0) в матче 12-го тура РПЛ. Бело-голубые занимают 11-е место в РПЛ, имея в активе 14 очков. 

Ахмат - Динамо

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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