Врачи "Динамо" спасли жизнь пассажирке рейса Грозный - Москва. Как информирует официальный Твиттер бело-голубых, женщина потеряла сознание, а затем у нее случился судорожный приступ.

- Благодаря своевременным и четким действиям медицинской бригады в лице Ярдошвили, Родионова и Малышева жизни пассажирки ничего не угрожает, - сообщает пресс-служба "Динамо".

Во время перелёта #Динамо рейсом @aeroflot Грозный-Москва одна из пассажирок потеряла сознание, а затем у нее случился судорожный приступ. Благодаря своевременным и чётким действиям медицинской бригады в лице Ярдошвили, Родионова и Малышева жизни пассажирки ничего не угрожает pic.twitter.com/NpWQQChvWo – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 29 октября 2018 г.

В Грозном "Динамо" сыграло вничью с "Ахматом" (0:0) в матче 12-го тура РПЛ. Бело-голубые занимают 11-е место в РПЛ, имея в активе 14 очков.

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