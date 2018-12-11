Врач "Спартака" поддержал Глушакова

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов поддержал капитана команды Дениса Глушакова. Во вторник в Сети появилась запись, на которой 31-летний хавбек в нецензурной форме угрожает своей жене Дарье, обсуждая с ней детали бракоразводного процесса.

- Преодолеем все, кэп! - написал Вартапетов в своем Инстаграме, опубликовав фотографию Глушакова.

Глушаков угрожает жене. Лавина оскорблений от капитана "Спартака"