19:13 | Футбол — РПЛ

Врач "Спартака" поддержал Глушакова

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Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов поддержал капитана команды Дениса Глушакова. Во вторник в Сети появилась запись, на которой 31-летний хавбек в нецензурной форме угрожает своей жене Дарье, обсуждая с ней детали бракоразводного процесса. 

- Преодолеем все, кэп! - написал Вартапетов в своем Инстаграме, опубликовав фотографию Глушакова.

Глушаков угрожает жене. Лавина оскорблений от капитана "Спартака"

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