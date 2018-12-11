Глушаков угрожает жене. Лавина оскорблений от капитана "Спартака"

"Спартака" Дарьей, обсуждая алименты и бракоразводный процесс. 31-летний хавбек в нецензурной форме угрожает жене, говоря о том, что привлечет к делу чеченцев, ФСО, ФСБ, а также людей их высших кругов власти. Аудиозапись разговора выложил телеграм-канал Mash. В Интернете появилась аудиозапись, на которой капитан Денис Глушаков общается со своей супругой, обсуждая алименты и бракоразводный процесс. 31-летний хавбек в нецензурной форме угрожает жене, говоря о том, что привлечет к делу чеченцев, ФСО, ФСБ, а также людей их высших кругов власти. Аудиозапись разговора выложил телеграм-канал Mash.

- И тебе буду оставлять на еду, а получать ты будешь алименты вот такие, так что, дорогая моя, пора карьеру нам делать по-другому, - приводит аудиозапись Твиттер Breaking Mash. - К сожалению, надо выбирать, жизнь такая жесткая штука. Я вижу, как ты меня **********, думаю, теперь и я тебя буду везде *****, пороть *****, тварь.

На юристов потрачу деньги, но тебе, ****, не дам ни копейки. На юристов, на адвокатов, заплачу ****** какую сумму денег *****, тех, которые Магомедовы ***** сейчас помогают Магомедовым, всем юристам дам деньги, с Аркашей поговорю *****, все деньги отдам *****, но,****, ни себе, ни тебе. Я себе еще заработаю, но тебе, *****, ничего не дам *****.

Завтра понедельник, завтра все выходят Госдумы *****, *****, через очень серьезных людей я буду заходить туда, через ФСО.

Что случилось?

Телеграм-канал Mash распространил информацию, согласно которой полузащитник "Спартака" Денис Глушаков пригрозил своей жене Дарье расправой.

– Заявление на Дениса Глушакова в УВД ЗАО пожала его жена Дарья. Футболлер крепко достал супругу. Он не только отказался платить алименты, но и пообещал ее убить: говорит, так дешевле. По словам Даши, у нее есть аудиозапись с угрозами, – написал Mash.

Позиция Дарьи

Мы связались с адвокатом Дарьи Глушаковой (девичья фамилия – Шрамченко) – Сергеем Жориным. Он подтвердил информацию телеграм-канала.

– Да, это правда, заявление на Дениса Глушакова действительно подано, – сообщил Жорин корреспонденту "СЭ" Ивану Торопцеву.

– Правда ли, что доказательством служат аудиозаписи? Что в них?

– Я не уполномочен комментировать доказательную базу, чтобы не оказывать влияние на проведение проверки. Все доказательства переданы правоохранительным органам, сейчас происходит проверка в соответствии с Уголовно-правовым кодексом (УПК). Все, что могу сказать – угрозы связаны с судебным процессом, который сейчас проходит. Лица, которые угрожали Дарье, требовали отказаться от того, что она описывает в просительной части – это касается алиментов и раздела имущества.

– То есть Дарье угрожал не только Глушаков, но и кто-то еще?

– Понимаете, я не могу утверждать, что это был конкретно Глушаков, хотелось бы, чтобы это установили правоохранители. Дарья выражает уверенность, что это Денис.

Позиция Дениса

Адвокат футболиста Мария Дубовская воздержалась от развернутых комментариев.

– Пока не комментирую эту ситуацию, – сказала она корреспонденту "СЭ" Арману Мкртчяну.

– А сможете комментировать?

– Когда мой доверитель разрешит, сразу отвечу на вопросы.

История конфликта

В середине сентября в Сети появилось видео, на котором Глушаков находится в бане. Сюжет следующий: девушка с камерой пытается войти в баню, но Денис ее не пускает. Потом в кадре появляется женщина, про которую автор видео говорит: "Вот она, проститутка". Позже стало известно, что видео сняла жена Глушакова.

Как Дарья сообщила "СЭ", она подала на развод с футболистом из-за его "постоянных измен". Адвокат Глушакова же сказала сказала, что, к моменту съемки видео, Денис и Дарья не жили вместе уже полгода. Кроме того, по словам Дубовской, Дарья изменяла игроку. Выяснилось, что на развод подал сам Глушаков. Суть иска – "о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства несовершеннолетних детей".

Футболист подал иск в суд Ростовской области, однако его передали для рассмотрения по месту жительства в Москву. Жена Глушакова сразу обратилась в Никулинский суд столицы. В рамках процесса счета и имущества футболиста были арестованы (а начале декабря данный арест был снят).

19 октября Никулинский районный суд столицы вынес решение в соответствии со статьей 108 Семейного кодекса РФ, по которому Денис должен перечислять на содержание детей треть своего дохода (то есть около 5 миллионов рублей в месяц из 15-ти), а также назначил очередное заседание на 14 ноября, на которое супруги не явились.

Дарья Шрамченко и Денис Глушаков поженились в 2010 году. Они познакомились в 2008 году в городе Миллерово Ростовской области, откуда оба родом.

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