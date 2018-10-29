Врач "Динамо" – о первой помощи пассажирке самолета Грозный – Москва

Врач "Динамо" Александр Ярдошвили прокомментировал "СЭ" инцидент, произошедший, когда команда возвращалась из Грозного в Москву после матча 12-го тура чемпионата России против "Ахмата" (0:0). Во время полета одна из пассажирок потеряла сознание – Ярдошвили и его коллеги по медицинскому штабу бело-голубых оказали женщине первую помощь.

– Все хорошо, – сказал Ярдошвили. – Сделали то, что было нужно сделать. А дальше на "Скорой помощи" забрали (пассажирку. - Прим. "СЭ") из аэропорта. Человек жив-здоров. Все будет хорошо. Помогли – это профессиональный долг моих коллег.

Матч между "Ахматом" и "Динамо" состоялся в Грозном 28 октября. (Андрей Михайлов)