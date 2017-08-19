Волейболист Спиридонов - о задержании перед матчем "Спартака": "Составили протокол, выписали штраф - 500 рублей"

Российский волейболист Алексей Спиридонов рассказал о задержании перед матчем 7-го тура чемпионата России по футболу между московскими "Спартаком" и "Локомотивом" (3:4).
По словам известного болельщика красно-белых, у которого вчера родился сын, полиция остановила его, когда он выбросил в урну банку пива.
- Сотрудники составили протокол, выписали мне 500 рублей административного штрафа, - цитирует телеканал РЕН ТВ Спиридонова. Сейчас он уже возвращается домой.
Дополнительная информация
http://ren.tv/novosti/2017-08-19/chempion-evropy-spiridonov-rasskazal-o-zaderzhanii-pered-matchem-spartaka
NVA23
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21:00