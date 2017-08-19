Волейболист Спиридонов - о задержании перед матчем "Спартака": "Составили протокол, выписали штраф - 500 рублей"

Российский волейболист Алексей Спиридонов рассказал о задержании перед матчем 7-го тура чемпионата России по футболу между московскими "Спартаком" и "Локомотивом" (3:4).

По словам известного болельщика красно-белых, у которого вчера родился сын, полиция остановила его, когда он выбросил в урну банку пива.

- Сотрудники составили протокол, выписали мне 500 рублей административного штрафа, - цитирует телеканал РЕН ТВ Спиридонова. Сейчас он уже возвращается домой.