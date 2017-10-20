Владислав Радимов: "Манчини приучил "Зенит" к прессингу"

Экс-капитан "Зенита" и бывший главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в интервью "СЭ" отметил, что ему нравится, как команда играет при Роберто Манчини. По его словам, грамотно выстраивал тренировочный процесс и Лучано Спаллетти.

– Уже разобрались, чем Манчини по-тренерски силен?

– Видно, что приучил "Зенит" к прессингу. Любая топ-команда и должна на нем всё строить. Играть первым номером, оказывать давление. Ни при Луческу, ни при Виллаш-Боаше этого не было.

– Вашим мнением о молодых игроках "Зенита" он не интересовался. А Виллаш-Боаш?

– С ним в конце сезона поговорили. В последнем матче обыграли "Динамо" 3:0, отправив его в ФНЛ. Тогда вышло много моих ребят, а Виллаш-Боаш на пресс-конференции сказал: "Спасибо Радимову и "Зениту-2", что дал игроков. Они помогли".

– С подачи Кержакова к португальцу прицепилось прозвище Ржавый?

– По-моему, весь Питер его так звал. Рыжий же.

– Специалист-то классный?

– По мне – скорее менеджер, чем тренер. Вот как играет команда при Манчини, мне нравится. Еще в восторге от Спаллетти.

– Почему?

– Грамотно выстраивал тренировочный процесс. Человеческие качества выдающиеся. Я же изнутри смотрел, могу оценивать. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Владислава Радимова