20:57 | Футбол — РПЛ

Владимир Федотов: "На голик "Оренбург" наиграл"

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Главный тренер "Оренбурга"  Владимир Федотов заявил, что его команда наиграла на гол в матче 9-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

- Было хорошее начало в нашем исполнении, - сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции. - На этом отрезке мы были обязаны забивать гол, но, к сожалению, подвела реализация. ЦСКА - хорошая и классная команда. Они проводили быстрые и комбинационные атаки, но мы справлялись.

Было остро, жарко, но мы успевали блокировать их подходы и перестраиваться. Не помню, чтобы нашему вратарю пришлось выручать. Хороший динамичный поединок. Не хватило лишь забитого гола. Считаю, что на голик мы наиграли. 

"Оренбург" занимает 7-е место в РПЛ после девяти туров, имея в активе 11 очков. 

Оренбург - ЦСКА

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