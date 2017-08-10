Владимир Дядюн: "Критика? Многое из сказанного – неправда, но бумага все стерпит"

Нападающий "Ростова" Владимир Дядюн заявил, что радуется, получая игровое время. Форвард считает, что команда заслуженно занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

– Мы довольны стартом чемпионата, – цитирует donnews.ru Дядюна. – Сейчас продолжается становление команды, и позитивные эмоции очень важны. Мы верим, что находимся на правильном пути. Раз мы побеждаем, значит, это (третье. – Прим. "СЭ") наше место. Команда показывает хороший результат, хотя игроки собрались лишь за две недели до чемпионата. Но сезон длинный, поэтому главное наладить командное взаимодействие.

Давно не играл и в "Ростове" радуюсь каждой возможности выйти на поле. Мотивирует ли критика? Стараюсь не обращать внимания на такие вещи и не читать. Много вещей основано не на фактах, а на домыслах. Я ничего не буду опровергать. Многое из сказанного в мой адрес было неправдой, но бумага все стерпит.

В пяти турах "Ростов" набрал 10 очков. Отставание от занимающих первое и второе места "Зенита" и "Локомотива" составляет 3 балла. В 6-м туре ростовчане на выезде сыграют с "Уфой". Встреча состоится 12 августа, начало игры - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.