Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель прибыл в Турин, сообщает Mediaset. В среду утром хавбек пройдет медицинское обследование в "Ювентусе", после чего подпишет с итальянским клубом контракт. По информации Sky Sport Italia, сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

Напомним, что контракт Витселя рассчитан до следующего летом. В этом сезоне 27-летний полузащитник принял участие в пяти матчах премьер-лиги, но результативными действиями не отметился.