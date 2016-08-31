Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель прибыл в Турин, сообщает Mediaset. В среду утром хавбек пройдет медицинское обследование в "Ювентусе", после чего подпишет с итальянским клубом контракт. По информации Sky Sport Italia, сумма трансфера составит 18 миллионов евро.
Напомним, что контракт Витселя рассчитан до следующего летом. В этом сезоне 27-летний полузащитник принял участие в пяти матчах премьер-лиги, но результативными действиями не отметился.
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