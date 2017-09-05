Витинью: "Не расстроюсь, если не сыграю на чемпионате мира в России"

Нападающий ЦСКА Витинью в интервью "СЭ" признался, что не расстроится, если не сыграет за сборную Бразилии на чемпионате мира-2018. Также он отметил, что в случае вызова в национальную команду, ухватиться за предоставленный шанс руками и ногами.

– Из сборной Бразилии с вами поддерживают контакты?

– Я провел много игр за юношескую сборную. Думаю, они меня рассматривают как ближайший резерв на предстоящие годы.

– Сильно расстроитесь, если не сыграете на ближайшем чемпионате мира?

– Нет. Я уважаю всех бразильских футболистов. Сейчас огромное количество сильных игроков, выступающих на мировой арене и заслуживающих вызова в сборную. А мне стоит сосредоточить свою энергию, чтобы, когда представится возможность, я был к этому готов. Ведь было много талантливых футболистов, которым представился прекрасный шанс заиграть за национальную команду, а они оказывались морально не готовы, были расфокусированы. Я же постараюсь ухватиться за свою возможность двумя руками и ногами, чтобы не подвести никого и дать нужный результат. (Павел ГУРЕВИЧ)

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