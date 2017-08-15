05:16 | Футбол — РФПЛ

Витинью: "ЦСКА не нужно зацикливаться на победе над "Спартаком"

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Нападающий ЦСКА Витинью в интервью "Известиям" отметил, что команда должна забыть о победе над "Спартаком" (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России. По его словам, все мысли игроков должны быть связаны с предстоящей игрой 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз".

– Вы стали главным героем дерби со "Спартаком". Ожидали, что удастся переломить ход встречи?

– Безумно рад, что мне удалось забить столь важный мяч, который принес нам победу. Но не надо зацикливаться на разговорах о прошедшем матче, впереди у нас очень ответственный отрезок сезона. ЦСКА сделал важную вещь, обыграв принципиального соперника в дерби, но сейчас все наши мысли должны быть только о предстоящей встрече с "Янг Бойз" в Лиге чемпионов.

– Расскажите о голе, забитом в ворота "Спартака".

– Я смотрел на партнеров по команде и на оставшееся время, понимая, что до конца игры совсем немного. Получил отличную передачу от партнера, нашел нужную позицию и ударил по воротам. Голкипер противника не справился с ударом, и мяч отправился в сетку. Это было просто незабываемо. Здорово, что мы сохраняли мотивацию до самого конца, несмотря на то что шансов на победу было не так много.

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https://iz.ru/632114/sevastian-terletckii-aleksis-leigton-ramires/vitino

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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