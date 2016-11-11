Виталий Мутко: "Я всегда был против системы "осень-весна"

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что перенос матча 14-го тура чемпионата России между "Томью" и "Тереком" из Томска в Грозный является логичным решением. По словам вице-премьера правительства РФ, если РФПЛ хочет играть в календаре "осень - весна", последние осенние туры нужно проводить на юге страны.
– Каждая лига должна отвечать за свою работу, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Я говорил РФПЛ: раз уж они инициаторы перехода на систему "осень - весна" – а я всегда был против нее, – надо разум включать, безусловно. Они берут прогноз погоды. Ну, прогноз, он и в Африке прогноз. По нему они смотрят, что до декабря пиковых температур не ожидается. А реалии получаются другие. Если мы хотим играть в этом календаре, последние осенние туры нужно проводить на юге. У нас есть Махачкала, Краснодар, Ростов-на-Дону, Грозный, скоро в Сочи будет стадион. В Санкт-Петербурге на новой арене с закрытой крышей будет комфортно. Можно же все сделать. Знаю, многим это не понравится, но есть у нас и манежи. В Екатеринбурге, в Красноярске, смотрю, прилично.
конь беспедальный
чё-чё он там о ВКЛЮЧЕНИИ РАЗУМА сказал?????
18:27
Slim Taller
Провалы футбольной сборной нужно как-то объяснять.Что футбол деградирует при лимите,Мутко предупреждали.Тем не менее.лимит ужесточили.Теперь осень виновата,хотя это ещё смешнее.Про успешное выступление клубов в Европе придётся забыть.Но,скорее всего,всё останется на уровне разговоров.До чемпионата мира ничего не изменится,а там власть поменяется.И,надеюсь,этих дураков как корова языком слижет.
18:15
pravda1979
После восемнадцатого года, допустим, проведем по указке уважаемого Мутко осенний чемпионат, выявим осеннего чемпиона. А со следующего года начнется турнир по забытой системе весна-осень. Через некоторое время придет новая метла, которая заявии обратное: Я всегда был против системы весна-осень. ...Умом Россию не понять...
18:02
Flamenco
Вот и Включайте Голову))
17:38
hagen_alex
У Мутко же отсутствует то о чем вы пишите.
17:37
SPFAN
В думе у него просветление)
17:35
RoyalHunter
что такое "голова" ?
17:13
merniloskut
Слепой прозрел, случилось чудо;
17:00
pravda1979
Капитан-очевидность. ))
16:54
shpasic
жаль только, что кнопка включения сломалась.
16:52