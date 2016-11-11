Виталий Мутко: "Я всегда был против системы "осень-весна"

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что перенос матча 14-го тура чемпионата России между "Томью" и "Тереком" из Томска в Грозный является логичным решением. По словам вице-премьера правительства РФ, если РФПЛ хочет играть в календаре "осень - весна", последние осенние туры нужно проводить на юге страны.

– Каждая лига должна отвечать за свою работу, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Я говорил РФПЛ: раз уж они инициаторы перехода на систему "осень - весна" – а я всегда был против нее, – надо разум включать, безусловно. Они берут прогноз погоды. Ну, прогноз, он и в Африке прогноз. По нему они смотрят, что до декабря пиковых температур не ожидается. А реалии получаются другие. Если мы хотим играть в этом календаре, последние осенние туры нужно проводить на юге. У нас есть Махачкала, Краснодар, Ростов-на-Дону, Грозный, скоро в Сочи будет стадион. В Санкт-Петербурге на новой арене с закрытой крышей будет комфортно. Можно же все сделать. Знаю, многим это не понравится, но есть у нас и манежи. В Екатеринбурге, в Красноярске, смотрю, прилично.