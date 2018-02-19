Виталий Мутко: "ВАР появится в России - 100 процентов"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью "Р-Спорту" позитивно отозвался о системе видеопомощи арбитров (ВАР), отметив, что РФС движется в направлении внедрения современной технологии. Вместе с тем, чиновник не смог назвать точные сроки внедрения ВАР в РФПЛ.

Что думаете о видеоповторах в футболе?

- В целом я нормально отношусь, но тут требуется еще очень много регламентации. Даже тот, эксперимент, что был у нас на Кубке конфедераций – было очень много нюансов. Например, когда смотрится повтор, а когда нет. Надо все регламентировать. Нужно параллельно подстраивать какие-то правила под видеоповторы.

- В Италии сейчас тестируют систему видеоповторов и там большие нарекания…

- Да-да. Здесь много вопросов. Плюс в некоторых моментах матч останавливается на 10 минут, спор начинается. Но в целом, если это дополнительная помощь судье, если он сомневается, то лишний раз посмотреть какой-то эпизод бывает очень важно. Надо подстраивать правила.

Мы уже двинулись в этом направлении. В Российском футбольном союзе создана рабочая группа, подписана дорожная карта, идет закупка оборудования на некоторые стадионы, обучение людей. Мы двигаемся в этом направлении.

- Получается, есть вероятность, что видеоповторы появятся в российском чемпионате?

- Система появится 100 процентов, но пока нельзя сказать в какой срок, потому что тут очень много факторов. Это и соглашения, и регламент, плюс еще есть две компании аккредитованные, у которых надо закупать оборудование, это и экономика. Это все недешево, на самом деле.

Видеоарбитры - "сырой" эксперимент. Нужны ли России "телепузики"? //

Видеоповторы в России: сколько стоят ВАР