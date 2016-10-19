Виталий Мутко: "У многих судей обязательств – целый рюкзак"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко высказал мнение, что, в целом, судейство в чемпионате России находится на хорошем уровне, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По словам Мутко, с субъективными ошибками арбитров организация будет серьезно бороться.

- В судейском корпусе произошли изменения, но спорные моменты по-прежнему существуют...

- Давайте успокоимся с судейством. В целом оно на хорошем уровне, много молодежи. Дайте спокойно поработать, с судейством мы разберемся. Люди допускали и будут допускать ошибки, к сожалению. Наша задача, чтобы не было субъективных ошибок. С этим мы будем очень суровы. Если увидим, что в какой-то игре есть субъективные вещи, то будем разбираться.

Вот говорите, что Безбородов. А что он? Он принял решение показать красную карточку Кудряшову. Не надо всей страной выставлять оценки арбитрам. Надо понять, как работает система назначения судей, система оценок их работы, система продвижения из первого дивизиона в премьер-лигу, в ФИФА. Попрошу Будогосского помочь нам. Надо людям рассказать один раз, чтобы все было понятно.

Матч длится 90 минут и некоторые забывают говорить про себя - не попал в пустые ворота, отходил пешком всю игру, зато потом критикует судью. Это стало модно, но это неправильно.

Согласен, что в матче "Зенит" - "Спартак" Сергей Иванов ошибся. Но таких матчей бывает много. Нужно понять, субъективную ли он допустил ошибку. Мы можем много дискутировать. Судья на поле принимает решения, мы можем быть недовольны, но это его право. Наша задача - оценить, правильно или нет он это сделал. В чем проблема в российском судействе? В последовательности принятия решений. В одном эпизоде за удар по ногам удаляют, а следом такой же фол и красной карточки нет. Существуют методические разработки ФИФА, нужно донести до всех. В этой задаче Алексей Николаев должен разобраться. Попрошу его встретиться с журналистами, рассказать все.

Когда бываю на матчах, то захожу к командам. И ребята говорят, что они судью сразу чувствуют, как он судит, прихватил ли команду или нет. Арбитры не должны решать судьбу команд, они должны судить то, что есть.

Не хотелось бы начинать эту тему, но некоторые судьи, поднимаясь наверх по лигам, имеют целый рюкзак обязательств. Им нужно становиться профессионалами, чтобы была хорошая зарплата, страховка. Тема непростая, но работать нужно.