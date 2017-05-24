Виталий Мутко: "Развитие доморощенных игроков - это тренд государства"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что в России будет больше внимания уделяться развитию доморощенных игроков, однако отметил, что уже завтра никто не будет принимать революционные меры. Руководитель отметил, что федерации будут искать механизм доведения молодых спортсменов до основных команд.

– Вопрос о легионерах и импортозамещении – это дискуссия, – цитирует ТАСС Мутко. – В целом тренд понятен, президент его поддерживает. Идет речь о том, как найти механизм того, как доводить молодых спортсменов до основных команд. Мы будем идти по пути развития доморощенных игроков. Это тренд государства – защитить свой рынок труда.

Президент неоднократно говорил, чтобы уделялось больше внимания доморощенным игрокам. Но это не значит, что мы завтра будем принимать революционные меры. В законодательстве появились изменения, у федераций и лиг есть право выносить свои решения по ограничению лимита, все это мы сделали, во всех видах введены такие ограничения. Министерство спорта наделено правом это ограничение устанавливать, в каждом виде спорта есть меры по защите доморощенных спортсменов. Как двигаться дальше с точки зрения усиления? Даже в экономике не во всех отраслях возможно полное импортозамещение. И целесообразно ли? Это вопрос.