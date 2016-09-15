Виталий Денисов: "У Семина много вопросов к игрокам "Локомотива" за первый тайм матча со "Спартаком"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов подчеркнул, что тренеры не делают акцент на поражении команды в матче 6-го тура чемпионата России от "Спартака" (0:1). По его словам, у главного тренера железнодорожников Юрия Семина есть немало вопросов к своим подопечным.

- Насколько матч со "Спартаком" уже остался позади? Забылось поражение?

- Думаю, во всех командах есть один день, когда можно вспомнить неудачные действия, игру... Но тренеры стараются на этом акцент не делать, чтобы не забивать футболистов психологически. А многие игроки сами делают определенные выводы, проводят внутреннюю работу над ошибку и стараются идти дальше. Вот и мы всегда так поступаем.

- Юрий Семин после дерби сказал, что проведет с некоторыми футболистами приватные беседы и разберет их неправильные действия. С вами что-то такое состоялось?

- Пока - нет, но думаю, что-то еще будет сказано в любом случае. Потому что по первому тайму, полагаю, ко всем очень много вопросов. (Михаил ГОНЧАРОВ)