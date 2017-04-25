Виталий Денисов: "Локомотив" будет считать сезон успешным, если выиграет оставшиеся матчи"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов в интервью "СЭ" отметил, что команда будет считать завершение сезона успешным, если выиграет оставшиеся матчи. В среду, 26 апреля железнодорожники сыграют на выезде против ЦСКА. Начало матча - 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.

– Майкон сказал, что Ари забьет в предстоящем дерби. У вас тоже есть такое предчувствие?

– Буду очень рад, если Ари забьет. Да и не только он.

– Нет опасений, что потеря Чорлуки станет для "Локо" роковой?

– Чорлука играет в нашей обороне явно не последнюю роль. Но у нас есть футболисты, которые могут его заменить. Хотя травма Чорлуки – однозначно потеря.

– При каких обстоятельствах сезон для "Локомотива" можно будет считать успешным?

– Если выиграем все оставшиеся матчи. (Витлий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Виталия Денисова