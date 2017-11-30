Виктор Онопко: "Удаления Кучаева и Хосонова были несправедливыми"

Тренер ЦСКА Виктор Онопко в интервью клубной пресс-службе высказал мнение относительно удалений полузащитников команды Константина Кучаева и Хетага Хосонова в предыдущих матчах чемпионата России. Напомним, Кучаев был удален за две желтые карточки в игре с тульским "Арсеналом" (0:1), а Хосонов - во встрече с "Локомотивом" (2:2).

– В двух подряд матчах чемпионата – с "Арсеналом" и "Локомотивом" - судьи в начале вторых таймов удаляли молодых футболистов ЦСКА. В Туле две желтые карточки получил Константин Кучаев, в Черкизове – Хетаг Хосонов.

– Мое мнение: эти удаления несправедливы. Не хочу говорить о судьях, просто отмечу, что оба раза нарушения наших игроков не тянули на вторые желтые карточки. Ни Кучаев, ни Хосонов не проявляли агрессию, не прыгали на соперников, не шли на фол умышленно. Обычные стыки, в любом матче их предостаточно. Арбитрам ни к чему было сразу удалять футболистов и таким образом ломать нам игру.