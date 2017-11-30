Виктор Онопко: "Удаления Кучаева и Хосонова были несправедливыми"

Тренер ЦСКА Виктор Онопко в интервью клубной пресс-службе высказал мнение относительно удалений полузащитников команды Константина Кучаева и Хетага Хосонова в предыдущих матчах чемпионата России. Напомним, Кучаев был удален за две желтые карточки в игре с тульским "Арсеналом" (0:1), а Хосонов - во встрече с "Локомотивом" (2:2).
– В двух подряд матчах чемпионата – с "Арсеналом" и "Локомотивом" - судьи в начале вторых таймов удаляли молодых футболистов ЦСКА. В Туле две желтые карточки получил Константин Кучаев, в Черкизове – Хетаг Хосонов.
– Мое мнение: эти удаления несправедливы. Не хочу говорить о судьях, просто отмечу, что оба раза нарушения наших игроков не тянули на вторые желтые карточки. Ни Кучаев, ни Хосонов не проявляли агрессию, не прыгали на соперников, не шли на фол умышленно. Обычные стыки, в любом матче их предостаточно. Арбитрам ни к чему было сразу удалять футболистов и таким образом ломать нам игру.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-onopko-ponimaem-chto-na-svoem-stadione-dolzhny-nabirat-bolshe-ochkov/
П_о_в_а_р
Удаление Вернблума было... а, нормально там всё было, не было ж удаления.
19:44
баламошка
Какое банальное лицемерие. От себя ожидал, от Кнопки - нет. Своих значится всеми правдами и не правдами защищаешь? На красную они не наиграли? Тьфу!!
19:39
klipsch
Тем временем подобные интервью действуют на судей. Например, Кучаев мог быть удалён в матче с Рубином за вторую жёлтую, но судья, видимо, помня про то что в прессе создаётся некое мнение что молодых игроков ЦСКА часто удаляют, не показал вторую карточку
19:27
Millwall82
Я не понимаю за что его ЕА спортс наградила рйтингом 95 (больше чем у Месси и Рональду) и включила в команду легенд всех времен.
19:24
Millwall82
А шарфик лобызал?
19:22
Mr.Trololo
Витька лысый прорезался со своим лысым мнением
19:13