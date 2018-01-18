Виктор Онопко: "Пепе старается, но ему тяжеловато выдерживать все нагрузки"

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о защитнике Сесе Пепе , который находится у армейцев на просмотре. По его словам, француз старается проявить себя, однако ему сложно выдержать нагрузки.

– Он очень старается, хочет проявить себя. - цитирует пресс-служба ЦСКА Онопко. - Иногда ему бывает тяжеловато выдерживать все нагрузки, особенно в ходе вечерних тренировок. Это легко объяснимо, ведь, по его словам, таких нагрузок у него никогда не было. Опять же, интересно будет понаблюдать за ним в товарищеских матчах, которые будут у нас в конце сбора. Игра одиннадцать на одиннадцать на большом поле даст нам необходимый материал для анализа.