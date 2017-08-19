Виктор Гончаренко: "Матч с "Янг Бойз" - определяющий для трансферов? Эти вещи никак не связаны"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 7-го тура чемпионата России против "Урала" (0:0) отметил, что игра получилась боевой. По словам специалиста, крано-синим не хватило энергии в атаке.
- Достаточно боевая игра, - цитирует пресс-служба клуба Гончаренко. - Никто не хотел уступать. Мы пробовали усилить игру в атаке. Что-то получилось, что-то нет, но энергии впереди нам не хватило. Хотя "Урал" оборонялся очень хорошо.
- "Урал" в этом сезоне пока никто не может обыграть. Чего не хватило вашей команде?
- Может быть, не хватило энергии. Может, сказывается то, что мы провели напряжённый поединок.
- Матч с "Янг Бойз" - определяющий для трансферной кампании?
- С чего вы взяли? Эти вещи никак не связаны.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-nam-ne-khvatilo-energii-v-atake/
spetrov
Хотя говорят, что связаны. Игра в группе ЛЧ - гарантированные поступления, на которые можно рассчитывать.
18:22
ALEXEY959595
Отсутствие приобретений скажется после матча с Янг Бойз
17:48