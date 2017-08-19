17:17 | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Матч с "Янг Бойз" - определяющий для трансферов? Эти вещи никак не связаны"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 7-го тура чемпионата России против "Урала" (0:0) отметил, что игра получилась боевой. По словам специалиста, крано-синим не хватило энергии в атаке.

- Достаточно боевая игра, - цитирует пресс-служба клуба Гончаренко. - Никто не хотел уступать. Мы пробовали усилить игру в атаке. Что-то получилось, что-то нет, но энергии впереди нам не хватило. Хотя "Урал" оборонялся очень хорошо.

- "Урал" в этом сезоне пока никто не может обыграть. Чего не хватило вашей команде?

- Может быть, не хватило энергии. Может, сказывается то, что мы провели напряжённый поединок.

- Матч с "Янг Бойз" - определяющий для трансферной кампании?

- С чего вы взяли? Эти вещи никак не связаны.

Трансляция матча "Урал" - ЦСКА

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-nam-ne-khvatilo-energii-v-atake/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

Хотя говорят, что связаны. Игра в группе ЛЧ - гарантированные поступления, на которые можно рассчитывать.

18:22

ALEXEY959595

Отсутствие приобретений скажется после матча с Янг Бойз

17:48