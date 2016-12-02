Виктор Булатов: "Кутепов дал повод назначить пенальти"

Бывший полузащитник "Крыльев" и "Спартака", а ныне главный тренер "Торпедо" Виктор Булатов после матча 16-го тура премьер-лиги москвичей с самарцами (0:4) подчеркнул, что в эпизоде с пенальти у арбитра был повод его назначить. Он отметил, что красно-белые допустили грубую ошибку.

– Пенальти в ворота "Спартака" не было?

– Скажу так: Кутепов дал повод его назначить. В этом эпизоде им управляли эмоции, а не разум. Надо было спокойно плассироваться перед Паскуато, а не в подкате лететь. Когда в концовке первого тайма забивал Ткачев, команды переиграли уже почти полминуты. По-хорошему, Левников должен был свистнуть раньше и не дать "Крыльям" закончить атаку. Впрочем, это не оправдывает спартаковцев, которые грубо ошиблись.

– В чем?

– Оголили зону – чего в предыдущих матчах не наблюдалось. Да и движение оставляло желать лучшего. В первые 30 минут они зачем-то сбились на навесы, словно забыли, что Зе Луиш травмирован. Потом ускорили игру, пытались создавать моменты за счет розыгрыша мяча, проникающих передач – и у "Крыльев" сразу возникли проблемы. Что ж мешало с самого начала так играть? (Александр КРУЖКОВ)

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