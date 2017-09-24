Виктор Булатов: "Болельщикам "Спартака" нужно избавиться от завышенных ожиданий"

Бывший полузащитник "Спартака" Виктор Булатов отметил, что на игре красно-белых сказывается несыгранность и отсутствие исполнителей на поле. Экс-спартаковец также добавил, что болельщикам москвичей нужно избавиться от завышенных ожиданий.

– С "Анжи" и настрой, и "физика" были, но все, видимо, упирается в несыгранность и отсутствие исполнителей на поле, – цитирует "Р-Спорт" Булатова. – Наверное, пока это уровень "Спартака", и требовать чего-то сверхъестественного от футболистов я бы не стал – они сыграли, как могли, старались. Футбол – командный вид спорта, без сыгранности и исполнителей тяжело добиваться результата, так что итог закономерен. А "Анжи" стоит отдать должное, команда провела вчера хорошую игру.

Наверное, надо болельщикам убрать завышенные ожидания и понять, что на сегодняшний день это плюс-минус уровень "Спартака". Исходя из того, что много травмированных, нет ключевых игроков в составе – Глушакова, Зобнина, Зе Луиша, а сейчас еще Промес "сломался". Плюс, Каррера постоянно делает ротацию, это не может не сказаться на сыгранности, команда на каждый матч выходит в новом составе. Команду так и будет лихорадить: выигрыши будут чередоваться с провалами, и это закономерно. Нужно успокоиться и ждать, когда восстановятся лидеры команды – это единственный резерв, по моему мнению, за счет которого можно будет добиваться результата.

И в том году у "Спартака" поставленной игры не было – все держалось на настрое, "физике" и индивидуальном мастерстве исполнителей. А сейчас нет исполнителей, которые в том году определяли игру, а игры как не было, так и нет. Сейчас все совпало для "Спартака" в отрицательную сторону, все, что могло плохого произойти, случилось.