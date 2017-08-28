Видеоролик ЦСКА о Сергее Перхуне: 16 лет без 16-го номера

ЦСКА опубликовал видеоролик, посвященный бывшему вратарю армейцев Сергею Перхуну, который скончался 16 лет назад - 28 августа 2001 года. Причиной смерти голкипера стала травма, полученная во время матча 22-го тура чемпионата России против "Анжи" (0:0) в столкновении с нападающим махачкалинцев Будуном Будуновым.

"16 лет без 16-го номера. Мы помним тебя, вратарь", - говорится в сообщении.