Видар Ерн Кьяртанссон: "Хочу быть одним из лучших бомбардиров в РПЛ"

Нападающий "Ростова"​ Видар Ерн Кьяртанссон намерен стать одним из лучших бомбардиров чемпионата России. Исландец в августе подписал четырехлетний контракт с российским клубом, но пока не провел ни одного матча за новую команду.

- Я хочу быть одним из лучших бомбардиров РПЛ, - цитирует пресс-служба клуба Кьяртанссона. - Уже прошло семь туров, будет сложно догнать остальных, но мне нужно быстро адаптироваться. Я хочу забивать сразу после того, как начну играть. Настроен на то, что этот сезон получится для меня хорошим.

Думаю, в премьер-лиге хороший уровень. Это физически сильная лига. В матче против "Урала" мы смотрелись лучше, должны были забивать больше, но игра получилась напряженной. Сейчас мы находимся на втором месте в турнирной таблице, нам нужно продолжать действовать так дальше и становиться лучше. Надеюсь, что этот сезон станет для нас успешным.