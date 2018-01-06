Вендел, которым интересовался ЦСКА, стал игроком "Спортинга"

Полузащитник "Флуминенсе" Вендел подписал контракт со "Спортингом", информирует пресс-служба лиссабонцев.
Соглашение с хавбеком, которым интересовался ЦСКА, рассчитано до 2023 года. В договоре прописана сумма отступных за игрока, составляющая 60 миллионов евро. О других деталях контракта не сообщается.
Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА предложили за Вендела 8 миллионов евро и был готов увеличить сумму до 9 миллионов. Также игроком интересовался "ПСЖ".
W – значит Вендел. ЦСКА вступает в борьбу с "ПСЖ"
As prendas chegaram no Dia de Reis. Bem-vindos ao Sporting CP, @_08wendel e Josip Misic! #BemVindoWendel #BemVindoMisic pic.twitter.com/wLJ5q6judV– Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 6 января 2018 г.