Ведран Чорлука: "Мог вернуться раньше, но "Локомотив" не давал повода срочно вводить меня в игру"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука подчеркнул, что тренировочный сбор в Испании стал для него самым долгожданным за всю карьеру. Футболист в апреле 2017 года получил разрыв ахиллова сухожилия.

– Я снова в команде, работаю наравне со всеми. Очень этому рад, – приводит пресс-служба железнодорожников слова Чорлуки. – Этот сбор – самый долгожданный. Никогда прежде я не ждал сборов так, как сейчас.

– Была небольшая дискуссия о сроках вашего возвращения в общую группу и возможности участия в матчах.

– Я мог полноценно присоединиться еще в декабре, это правда, но тренерский штаб решил не рисковать. Да и команда не давала поводов срочно вводить меня в игру. Ребята справлялись.

– Предлагаю вспомнить тот злосчастный эпизод. Матч с "Амкаром", травма. Как быстро вы поняли, что все серьезно?

– Сразу же. Я понял, что травма очень серьезная после столкновения. Дотронулся до ноги. Ахилла просто... не было. Врачи подтвердили: разрыв ахиллова сухожилия. Сперва испытал шок. Но достаточно быстро собрался и понял, что надо отдать все силы на лечение.