Варианты Новосельцева - аренда в тульский "Арсенал" или переход в "Рубин"

Обозреватель "СЭ" Сергей ЕГОРОВ - о том, в каких клубах может продолжить карьеру Иван Новосельцев , не полетевший на первый зимний сбор "Зенита"

26-летний защитник после подписания контракта с "Зенитом" не стал игроком основного состава. Футболист прославился благодаря соцсетям: события его культурной жизни и фрагменты отдыха затмили собственно трудовую деятельность. Впрочем, интерес к Новосельцеву на рынке имеется.

Во-первых, есть конкретное предложение от тульского "Арсенала" (и это пока никак не связано с возможным трансфером Беляева в "Зенит") – аренда. Во-вторых, есть вариант с "Рубином", где работает Курбан Бердыев, под руководством которого в "Ростове" Новосельцев дорос до уровня сборной России.

Дзюба и Шатов - куда они уйдут. И уйдут ли?