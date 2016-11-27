Валерий Петраков: "В Самаре победит тот, кто будет быстрее и мобильнее"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков перед гостевым матчем 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" предположил, что встреча будет изобиловать борьбой на каждом участке поля. По словам специалиста, победа достанется тому, кто будет быстрее и мобильнее.

– После предыдущего матча попросили Павла Голышева действовать агрессивно, сделали кое-какие поправки, – сказал Петраков в эфире телеканала "Наш футбол". – Учитывая сегодняшние погодные условия, думаю, будет много борьбы. Поле очень непростое. Кто будет быстрее и мобильнее, тот и победит. Надеюсь, что встреча команды с болельщиками в преддверии матча добавит нам хорошего настроения.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Томь"