Валерий Непомнящий: "Никто не предлагал мне вернуться в ЦСКА"

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий опроверг информацию о том, что ему поступило предложение вернуться на должность советника президента ЦСКА. Он отметил, что у него есть желание возглавить какую-либо команду.

– Никто не предлагал мне вернуться в ЦСКА на должность советника президента ЦСКА, – сказал Непомнящий. – У меня есть желание тренировать, но предложений пока нет. (Сергей АСТАХОВ)