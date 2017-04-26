Валерий Непомнящий: "Никто не предлагал мне вернуться в ЦСКА"

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий опроверг информацию о том, что ему поступило предложение вернуться на должность советника президента ЦСКА. Он отметил, что у него есть желание возглавить какую-либо команду.
– Никто не предлагал мне вернуться в ЦСКА на должность советника президента ЦСКА, – сказал Непомнящий. – У меня есть желание тренировать, но предложений пока нет. (Сергей АСТАХОВ)
Meddle
Правильно, Кузьмич. Еще успеете и в ЦСКА поработать, как в былые годы. А пока нужно тренировать, коль силы и желание еще есть.
14:35