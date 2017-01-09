12:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Непомнящий: "Не представляю, что ждет дальше "Томь"

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Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий не имеет представления о будущем томского клуба. Напомним, что сегодня с "Томью" расторгли контракты Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков и Сергей Самодин.

- Уход троих футболистов? Я просто не представляю, что дальше ждет томский клуб, - заявил Непомнящий. - Знаю, что проблемы есть, но как они будут решаться - не имею понятия. Руководство клуба сообщает, что томичи даже не надеются сохранить место в РФПЛ - о чем тут можно говорить? (Иван ОРЕХОВ)

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