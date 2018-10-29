Валерий Масалитин: "Гончаренко хотел выиграть у “Краснодара" малой кровью - без нападающих"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "СЭ" разобрал причины домашнего поражения армейцев в воскресном матче 12-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2). Красно-синие открыли счет на 54-й минуте, но голы Ари на 79-й и Виктора Классона на 82-й принесли победу "быкам".

– Ожидали такой неудачной развязки? – вопрос Масалитину.

– Честно говоря, она напрашивалась что с "Локомотивом", что с "Краснодаром". Пока команда не может выстоять до конца в играх за 6 очков. До этого, наоборот, прибавляли во втором тайме, переламывали соперника, иногда побеждали, иногда делали ничью. Молодые пацаны не привыкли к режиму когда матчи идут через два дня на третий, и это сказывается. После "Ромы" – "Краснодар", после "Реала" – тульский "Арсенал". Пока людям трудно перестроиться.

– Что-то позитивное увидели?

– Понравилась концовка. Если бы после перерыва забили второй гол, все закончилось бы нормально. В первой половине обе команды выглядели уставшими. Только перестановки "Краснодара" усилили игру, а армейские сделали только хуже. С заменами Гончаренко не попал.

– Дзагоева не стоило так рано сажать на лавку?

– Пока Алан не набрал свои лучшие кондиции. Хосонов вышел на эмоциях, но не помог. Бийол тоже. Почему бы не выпустить Жамалетдинова или японца (форварда Нисимуру, вышел на 87-й минуте – Прим. "СЭ")? Они принесли бы пользу.

Гончаренко хотел, чтобы выиграли 1:0 малой кровью и без нападающих, но ведь так не бывает! Надо же остроту поддерживать! Странно, ведь у армейцев было лишних два дня отдыха. Думал, что москвичи сначала включат максимальные обороты и задавят соперника быстрым темпом, а они спокойно разыгрывали мяч и сильно гостей не напрягали.

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