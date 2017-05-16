23:13 16 мая | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Масалитин: "Где сейчас Неймар, и где Витинью?"

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение, что в зимнее трансферное окно армейский клуб вернул нападающего Аарона Оланаре от безысходности. Также Масалитин заявил, что форвард ЦСКА Витинью "пока ни одной серьезной игры не вытащил!"

– Оланаре, на мой взгляд, купили от безвыходности, – сказал Масалитин. – Его взяли уже на флажке, серьезно рискуя. Игрок пропустил восемь месяцев. В ЦСКА тогда подумали: а вдруг прокатит, наберет еще форму. Жизнь показала – не прокатило, он пока вообще ничем не помог.

– А Витинью?

– Парень возмужал, где-то "выстреливает". Но ему, если не ошибаюсь, в свое время прочили будущее Неймара. И где сейчас Неймар, и где Витинью? Вот и все... Я уже где-то говорил, что пока Витинью ни одной серьезной игры не вытащил! Ни одной! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Масалитина

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КОММЕНТАРИИ (3)
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grroznyi85

Скажите кто нибудь Масалитину что Оланаре не купили, а взяли как свободного агента (то есть бесплатно)

00:04

disss

Ну и ЧТО сейчас имеет Масалитин или КАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ в футболе сейчас имеет он? Некорректно ему так о бывших коллегах по футболу отзываться .

23:38 16 мая

Vlаdimir

Несмотря на то что болельщик ЦСКА - не соглашусь с Масалитиным. Если бы, вдруг, Витинью купила та же Барселона то не факт какова бы сейчас была его карьера. Ну так сложилась судьба Витиньо и пока это начало. Для того чтобы вырасти в мастера уровня Неймара нужно и играть в соответствующих условиях и с соответствующими партнёрами. Ну а насчёт Оланаре - прав. Надеюсь что больше игрового времени в следующем сезоне будут получать наши молодые ребята. Чалов не хуже.

23:24 16 мая