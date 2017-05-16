Валерий Масалитин: "Где сейчас Неймар, и где Витинью?"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение, что в зимнее трансферное окно армейский клуб вернул нападающего Аарона Оланаре от безысходности. Также Масалитин заявил, что форвард ЦСКА Витинью "пока ни одной серьезной игры не вытащил!"

– Оланаре, на мой взгляд, купили от безвыходности, – сказал Масалитин. – Его взяли уже на флажке, серьезно рискуя. Игрок пропустил восемь месяцев. В ЦСКА тогда подумали: а вдруг прокатит, наберет еще форму. Жизнь показала – не прокатило, он пока вообще ничем не помог.

– А Витинью?

– Парень возмужал, где-то "выстреливает". Но ему, если не ошибаюсь, в свое время прочили будущее Неймара. И где сейчас Неймар, и где Витинью? Вот и все... Я уже где-то говорил, что пока Витинью ни одной серьезной игры не вытащил! Ни одной! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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