Валерий Масалитин: "Где сейчас Неймар, и где Витинью?"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение, что в зимнее трансферное окно армейский клуб вернул нападающего Аарона Оланаре от безысходности. Также Масалитин заявил, что форвард ЦСКА Витинью "пока ни одной серьезной игры не вытащил!"
– Оланаре, на мой взгляд, купили от безвыходности, – сказал Масалитин. – Его взяли уже на флажке, серьезно рискуя. Игрок пропустил восемь месяцев. В ЦСКА тогда подумали: а вдруг прокатит, наберет еще форму. Жизнь показала – не прокатило, он пока вообще ничем не помог.
– А Витинью?
– Парень возмужал, где-то "выстреливает". Но ему, если не ошибаюсь, в свое время прочили будущее Неймара. И где сейчас Неймар, и где Витинью? Вот и все... Я уже где-то говорил, что пока Витинью ни одной серьезной игры не вытащил! Ни одной! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
grroznyi85
Скажите кто нибудь Масалитину что Оланаре не купили, а взяли как свободного агента (то есть бесплатно)
00:04
disss
Ну и ЧТО сейчас имеет Масалитин или КАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ в футболе сейчас имеет он? Некорректно ему так о бывших коллегах по футболу отзываться .
23:38 16 мая
Vlаdimir
Несмотря на то что болельщик ЦСКА - не соглашусь с Масалитиным. Если бы, вдруг, Витинью купила та же Барселона то не факт какова бы сейчас была его карьера. Ну так сложилась судьба Витиньо и пока это начало. Для того чтобы вырасти в мастера уровня Неймара нужно и играть в соответствующих условиях и с соответствующими партнёрами. Ну а насчёт Оланаре - прав. Надеюсь что больше игрового времени в следующем сезоне будут получать наши молодые ребята. Чалов не хуже.
23:24 16 мая