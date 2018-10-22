Валерий Кечинов: "Спартак" поторопился с увольнением Карреры"

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов отметил, что руководство красно-белых немного поторопилось с решением отправить в отставку главного тренера Массимо Карреру. По его словам, ничего не было потеряно в плане борьбы за чемпионство, так как еще много времени впереди.

- Мое мнение: немного поторопились с решением. Потому что надо отдать Каррере должное, что он доверял молодым российским игрокам, - цитирует "РИА Новости" Кечинова. - Не каждый бы пошел на то, чтобы выпускать сразу по несколько молодых футболистов, которые еще сыроваты. Но он давал им шанс, и это, конечно, мне очень в нем нравилось. Но не было результата в последних матчах. Как к игре, так и к результату были вопросы, вот такое решение и созрело.

Сейчас все команды, которые борются за золото, иногда оступаются, так что еще вообще ничего не потеряно, еще очень много времени впереди.

Сложно сказать, кто бы мог возглавить команду. Честно говоря, я даже не задумывался об этом, потому что не думал, что Карреру в ближайшее время уволят. Но наверняка руководство готовилось, может быть, даже с иностранным специалистом ведут переговоры.