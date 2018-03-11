Валерий Карпин: "Три замены в составе – не серьезная ротация, а изменения под соперника"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что плохое состояние поля никому не пойдет на пользу, а также заявил, что не сделал серьезных изменений на эту игру.

– Любая игра – особенная ответственная, как игра в "Краснодаре", – сказал в эфире канала "Наш футбол" Карпина. – Дома стены помогают, но ответственность остается.

Поле не в лучшем состоянии? Это никому не будет на руку, но матч состоится в любою погоду. С погодой мы ничего не сможем сделать. На прошлой неделе Ростов вообще снегом завалило, что вообще нонсенс. Не сказал бы, что три изменения – это серьезная ротация. Это просто замены под определенного соперника.

Матч "Ростов" – "Зенит" состоится сегодня, 11 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи