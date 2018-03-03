Валерий Карпин: "Смысл мне оценивать пенальти? Судьи пусть это делают"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после поражения от "Краснодара" (1:3) в мате 21-го тура премьер-лиги рассказал о задачах на сезон. Также он отметил, что не угадал с одной позицией в стартовом составе.

- Какие задачи перед вами поставило руководство клуба? Как вы видите перспективы команды?

- Задачи - набирать как можно больше очков, спокойно закончить сезон.

- У некоторых тренеров есть понятие "не угадал с составом". Вы попали с составом?

- Возможно, не попал. По одной позиции - да, наверно, не угадал. Но от одного игрока зависит не все. После игры можно говорить, что угодно. Мог бы выйти и другой игрок, сыграть хуже. После игры корить не надо. Фамилию не назову.

- Калачева не оказалось на поле. Почему?

- На поле только 11 футболистов могут играть. Со здоровьем у него все хорошо.

- Как оцените назначенные пенальти?

- Смысл мне их оценивать? Судьи пусть это делают. (Екатерина ПОТАПОВА)