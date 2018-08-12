Валерий Карпин: "Ростов" думал победить "Крылья" малой кровью"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил на пресс-конференции после матча с "Крыльями Советов" (0:1), что его претензии к своей команде ограничиваются первым таймом.

- Бывают проигранные матчи, когда тренер говорит, что ему не в чем упрекнуть команду. Такой ли случай сегодня?

- После проигранного матча всегда есть претензии и к себе, и к игрокам. Может, не по второму тайму, но по первому точно. Академично вышли, думали видимо победить малой кровью.

- Предупреждали ли вы команду о такой опасности?

- А как вы думаете? Конечно.

- То есть команда не выдержала удара медными трубами? Всю неделю везде рассказывали, какой крутой "Ростов", а получилась вот такая игра...

- Какая - такая? Нормальная игра была. Забили бы - говорили бы,что все по-прежнему круто. По второму тайму к команде претензий нет, просто не залетело. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)